Ce mesaj au transmis reprezentantii SNPPC dupa uciderea politistului din Timis

„Și a mai plecat dintre noi un coleg să-și facă datoria în ceruri! De această dată împușcat în gât și piept, în plină stradă, în com. Izvin, din jud. Timiș! La doar 43 de ani, Cristian Amariei a căzut răpus de gloanțele trase de un infractor.

Vom vedea acum politicienii înghesuindu-se la poze cu mortu', vor varsa o lacrimă (ceapa din buzunarul de la piept își va face efectul cât pentru 2-3 puncte electorale) și după aceea vor arunca în lupta chițibușarii de la control intern să caute vicii de procedură. Ne vor asigura că vor avea în vedere îmbunătățirea dotării polițiștilor, înăsprirea legii, îmbunătățirea cadrului legal pentru ultraj și infracțiuni îndreptate împotriva polițiștilor și ..... cam atât.

Pe repede înainte vor nimici legea pensiilor OCUPAȚIONALE ( pentru surzii și orbii de la pnl, usr, plus, psd și alte litere mici care semnifică dezastrul acestei țări, polițiștii nu au pensii speciale ci OCUPAȚIONALE), vor stopa investițiile în dotarea polițiștilor ( apropo am înțeles că actualii vor să schimbe vestimentația polițiștilor - un tun de vreo 100 milioane euro) în loc să finalizeze campania (deja abandonată) a dotării individuale cu veste antiglonț și antiinjunghiere.

Filmul acesta cu polițistul mort la datorie a început demult cu Sașa Disici. Va mai amintiți "dragi" politicieni? Au urmat alții și alții și dumneavoastră tot așa, cu ceapă-n buzunar la căpătâiul decedatului pentru poze, că da bine la electorat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe camaradul nostru!” - se arată în mesajul transmis de SNPPC.