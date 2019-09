Ce mesaj i-a transmis Laurentiu Reghecampf sotiei lui, Anamaria Prodan, dupa ce s-a anuntat ca divorteaza

La scurt timp dupa incidentul uluitor de la finalul partidei dintre Astra Giurgiu si FC Botosani, care a fost pus, initial, pe seama geloziei, gurile rele au vehiculat ca divortul ar fi iminent intre Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. Din cate se pare, adevarul este cu totul altul, iar relatia dintre cei doi este mai solida ca niciodata. Titratul antrenor nu conteneste cu declaratiile de dragoste pentru sotia lui.

Chiar daca, dupa croseul incasat de Dan Alexa, gurile rele s-au grabit sa vehiculeze in spatiul public ideea ca divortul dintre sexy-impresara si titratul tehnician ar fi iminent, se pare ca relatia dintre cei doi este mai solida ca niciodata.

Reghe a fost surprins intr-o ipostaza de-a dreptul uluitoare. Atunci cand se afla in compania sotiei lui, celebrul antrenor pare sa nu conteneasca cu declaratiile de dragoste la adresa acesteia. Recent, intr-una dintre serile pe care acestia le-au petrecut in compania unor prieteni, intr-un local de cinci stele, unde atmosfera a fost intretinuta de cativa lautari, Reghe a profitat de moment si i-a dedicat sexoasei partenere de viata o manea celebra. La indemnul lautarului, antrenorul a cantat la microfon celebrul refren: ”Pe tine, jur, iubire te iubesc de mor!”, potrivit cancan.ro.

Mai mult decat atat, in urma cu aproximativ o saptamana, Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan au petrecut momente relaxante, in Dubai, alaturi de finii lor. Imaginile care au ajuns in posesia D.A.S. sunt mai mult decat graitoare. Se vede cu ochiul liber ca relatia celor doi e pe un fagas normal, iar sentimentele lor par mai puternice ca niciodata.

n ultimele luni, Laurentiu Reghecampf si-a rasfatat sotia cu o multime de cadouri scumpe. In iarna, Anamaria Prodan a primit de la sotul ei un bolid de 180.000 de euro si o geanta Hermes Birkin, in valoare de aproximativ 15.000 de euro. Recent, antrenorul i-a cumparat sexy-impresarei si alte lucruri foarte scumpe: bijuterii in valoare de aproximativ 600.000 de euro, printre care un ceas batut in diamante AP (Audemars Piguet – 200.000 de euro) si colectia de bratari Cartier (215.000 de euro). A doua zi dupa incidentul cu Dan Alexa, Reghe i-a facut o alta surpriza frumoasa sotiei, cumparandu-i un ceas Richard Mille, in valoare de 180.000 de euro.

