Ce meserii umile a avut Pepe, inainte de a deveni celebru. Nimeni nu a știut pana acum

Acum se numără printre cei mai apreciați artiști de la noi și are totul la picioare. Are o familie frumoasă, pe care o răsfață și căreia îi oferă absolut orice. Puțini sunt cei care știu, însă, că Pepe nu a avut dintotdeauna ceea ce are acum și din contră, artistul a fost nevoit să muncească […]

The post Ce meserii umile a avut Pepe, înainte de a deveni celebru. Nimeni nu a știut până acum appeared first on Cancan.ro.