Ce modificari aduce Legea pensiilor, schimbata prin Ordonanta de Urgenta

Guvernul urmeaza sa adopte modificari la actuala Lege a pensiilor. Printre altele se doreste infiintarea unor comisii teritoriale de contestatie, in locul celei centrale. Se intentioneaza, de asemenea, corectarea legii in privinta pensiilor de handicap, dar si a celor acordate lucratorilor din subteran. MAI a facut un anunt important despre pensii si salarii 1. Astfel, toate persoanelor care au desfasurat activitati miniere, in subteran, in cadrul unitatilor de prospectiuni si explorari geologice vor beneficia de pensie de limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare cu 20 de ani (dar nu sub varsta de 45 de ani) pentru un stagiu de cel putin 20 de ani de cotizare realizat in aceste ac ...