Ce modificari pregateste premierul Viorica Dancila

Premeirul Viorica Dancila pregateste mai multe modificari in Guvern, in baza unui plan in doua etape. Prima etapa este o remaniere de care vor fi vizati mai multi ministri importanti. A doua etapa este planificata pentru toamna, cand premierul vrea o restructurare guvernamentala, cu trecerea prin Parlament a unui nou program de guvernare. Viorica Dancila s-a angajat in fata liderilor judeteni ca in doua saptamani va prezenta o evaluare a ministrilor, urmata de o remaniere. Mutarea ar avea mai multe scopuri. Pe de o parte, se doreste un semnal ca exista consecinte pentru rezultatele slabe de la alegeri si ca Dancila ii schimba pe fidelii lui Dragnea cu proprii ei oameni. Pe de alta parte, remanierea e ...