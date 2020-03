Ce negociaza PNL? Barna spune ca, la consultari, nimeni nu i-a cerut sa voteze guvernul Florin Citu

Presedintele USR, Dan Barna, spune ca, in urma intalnirii cu premierul desemnat, Florin Citu, si cu presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, nu a existat nicio solicitare de a vota sau nu acest guvern si o decizie in acest sens o va lua in urma discutiei cu colegii sai si dupa performanta ministrilor in audierile din comisii.