Ce nenorociri! La Cumpana era inmormantat Marcel Toader, la Bucuresti murea, in accident, un rugbist. Prieten de familie

După slujba de înmormântare, săvârşită la Cumpăna, judeţul Constanţa, Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader scria pe pagina sa de Facebook:

„Tată azi te-am vazut pentru ultima oară! Dar vei fi mereu in sufletul meu!

Odihnește-te in pace tată! Meriți din plin! Știu că in momentul ăsta ți-ai găsit pacea mult cautată!

Din păcate eu, azi, am primit încă o veste groaznică, tocmai ce am mai pierdut un prieten!

Odihneste-te în pace Cătălin Becheanu! Condoleanțe familiei indurerate! Nu știu ce să mai zic!”



Anunţul a fost postat şi pe pagina de Facebook a Rugby Club Griviţa:



„Am încercat să digeram evenimentul nefericit în FAMILIE și să respectăm durerea rudelor.

Beche a fost mult prea iubit și nefericita veste s-a răspândit repede.

Un exemplu în societate, caracter deosebit și pentru noi un coleg considerat indispensabil, Cătălin astăzi îmbogățește cerul cu sufletul lui neîntinat.

Nu îi dorim iertarea păcatelor ci mai degrabă odihna veșnica alături de cei ca el, DREPȚI. În memoria și inima noastră vei rămâne mereu trupul firav, cu o inima imensă. Drum bun Cătălin Becheanu!”



Cătălin Becheanu, un tânăr rugbist, a murit miercuri dimineaţa în urma unui accident de circulaţie produs pe Şoseaua Panduri, din Bucureşti.

El se plimba cu bicicleta în momentul în care a fost acroşat de un autocamion. Tânărul sportiv, care tocmai absolvise cursurile Academiei de Studii Economice din Bucureşti, fusese desemnat în 2018 cel mai bun tânăr jucător al Griviţei.