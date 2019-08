Ce nenorociri! La Cumpana era inmormantat Marcel Toader. La Bucuresti murea, in accident, un rugbist. Prieten de familie

„Tată azi te-am vazut pentru ultima oară! Dar vei fi mereu in sufletul meu!

Odihnește-te in pace tată! Meriți din plin! Știu că in momentul ăsta ți-ai găsit pacea mult cautată!

Din păcate eu, azi, am primit încă o veste groaznică, tocmai ce am mai pierdut un prieten!

Odihneste-te în pace Cătălin Becheanu! Condoleanțe familiei indurerate! Nu știu ce să mai zic!”