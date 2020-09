Ce nereguli au fost depistate in Romania, dupa explozia din portul Beirut

În cadrul unei acțiuni organizate la nivel național, coordonată de Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R., în perioada 27 iulie – 8 septembrie 2020, au fost găsite peste 11.800 de tone de îngrășăminte ce conțin azotat de amoniu depozitate în condiții necorespunzătoare, potrivit Poliției Române. Acţiune națională a fost desfășurată pentru […] The post Ce nereguli au fost depistate în România, după explozia din portul Beirut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.