Ce nota a luat Carmina, fiica lui Liviu Varciu, la Evaluarea Nationala

Carmina si Liviu Varciu 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Evaluarea Nationala a fost un test foarte important pentru toti elevii care au sustinut examenul, fiind un moment de bilant si de verificare a cunostintelor acumulate. Pentru unii dintre elevi, Evaluarea Nationala s-a incheiat cu bine, in timp ce pentru altii a reprezentat un adevarat semn de intrebare. Spre exemplu, Carmina, fiica lui Liviu Varciu, nu a avut motive de satisfactie. Examenul la Matematica de la Evaluarea Nationala i-a pus destule probleme, astfel ca nu a reusit sa faca decat primul subiect si primul subpunct de la cel de-al doilea. Restul celor scrise de ea a ramas in ciorna, iar nota a fost, in consecinta, foarte mica – 4,5. Wow! Cum arata mama Andei Calin! A captat a ...