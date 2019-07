Ce nota a luat la Bac fiul Ozanei Barabancea. Fiica lui Liviu Varciu a picat la matematica

Fiul Ozanei, Andrew, a luat media 7,11 la Bacalaureat, astfel ca mama lui este tare mandra.

„Am luat si Bacul! Am luat si Capacitatea! Doamne, multumesc din suflet! Felicitari tuturor copiilor! Pentru carcotasi, va amintesc ca presiunea parintilor sau a presei nu ajuta nimanui. Sunt sigura ca toti copiii au invatat, poate unii au fost mai emotivi, poate au fost mai stresati. Multumim tuturor profesorilor pregatitori! Am avut un an greu. Numai eu stiu cum a fost acest an. Va binecuvantez pe toti!”, a scris Barabancea.

Fiica lui Liviu Varciu nu a reusit sa ia examenul de la finalul clasei a 8-a. Carmina a fost foarte constiincioasa pe parcursul anilor de scoala, dar pusa in fata examenului nu a dat un randament bun. Fiica lui Varciu a picat examenul la matematica cu 4.5.

Carmina, fiica lui Liviu Varciu, a dat gres la examenul de Matematica din cadrul Evaluarii Nationale. Ea a facut doar subiectul I si primul subpunct de la subiectul II pe foaia de examen, restul fiind scris pe ciorna, astfel ca a reusit sa obtina doar 4,5 la Matematica.

„Am dat fata-n fata cu Evaluarea Nationala, pana atunci a fost lapte si miere. Am terminat clasa a VIII-a cu 9,11, dar nu a fost un avantaj atat de mare, pentru ca media anilor de gimaziu conta doar 20%, iar nota de la examen, 80%. La examen am dat-o in bara rau de tot. Lucrarea de la Romana mi-a fost anulata de cinci ori, dar am luat 8,40. La matematica…am dat-o in bara rau”, a sustinut Carmina.

