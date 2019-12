Ce nota a primit Simona Halep din partea jurnalistilor italieni de la OK Tennis

"A câștigat doar un titlu, dar e cel care i-a adus gloria eternă. Într-un an de tranziție în care venea după o hernie de disc și despărțirea de Darren Cahill, a fost nu doar capabilă să rămână în top 10 WTA fără probleme, dar și să câștige turneul de la Wimbledon după o finală fără istoric.



A părut că are un sezon ca persoană matură, încrezătoare și ca o jucătoare și mai periculoasă. Iar după 6 ani consecutivi în top 10 WTA joacă fără presiune și arată că este cea mai constantă jucătoare din circuit", au scris italienii de la Ok Tennis.