Ce nu ai voie sa faci sub nicio forma de Adormirea Sfintei Ana. Traditii si obiceiuri la aceasta sarbatoare mare

Crestin ortodocsii praznuiesc pe data de 25 iulie Adormirea Sfintei Ana, care a fost nimeni alta decat bunica lui Isus Hristos. Aceasta era mama Sfintei Fecioare Maria, care l-a nascut pe Mesia.

Ce nu ai voie sa faci de Adormirea Sfintei Ana

Sfanta Ana se tragea din neamul lui Levi. Ea era ultima fiica a Mariei si a preotului Mathan, care a preotit pe timpul imparatiei Cleopatrei si a lui Sapor, imparatul persilor, mai inainte de imparatia lui Irod Antipa. Preotul Mathan a avut trei fete: Maria, Sovi si Ana.

Pe cea dintai fiica a maritat-o in Betleem si a nascut pe Salomeea, pe cea de-a doua a maritat-o tot in Betleem si a nascut pe Elisabeta, sotia preotului Zaharia si mama lui Ioan Botezatorul, iar pe cea de a treia, adica pe Sfanta Ana, a maritat-o in pamantul Galileei si a nascut pe Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea Salomeea, Elisabeta si Sfanta Maria, sunt fete din trei surori, iar Mantuitorul nostru era var de-al doilea dupa trup cu Sfantul Ioan Botezatorul. Sfanta Ana a nascut-o pe Maria la varsta de 58 de ani, apoi a dat-o la biserica. A murit la varsta de 69 de ani, pe cand Maria avea doar 11 ani.

Nu ai voie sa lenevesti

In multe zone din Romania, sarbatoarea este tinuta cu sfintenie. Se spune ca nu ai voie sa lenevesti ori sa te culci devreme deoarece oamenii puturosi nu vor avea noroc in fata lui Dumnezeu, iar daca esti chematsa depui o munca grea, nu trebuie sa refuzi. Traditia spune ca trebuie sa incerci sa duci la capat sarcina care ti se va trasa.

De asemenea, gospodinele nu au voie sa spele in aceasta zi, cel putin pana la ora 12, cand se termina slujba la biserica. Este bine ca in ziua Adormirii Sfintei Ana sa dai de pomana pentru sufletul celor din familia ta plecati dintre noi.

In Ardeal inca se mai pastreaza traditia ca cel mai in varsta din casa sa unga fruntile copiilor si nepotilor cuapa sfintita, in semnul sfintei cruci.

