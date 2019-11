Ce nu va fi intrebat Klaus Iohannis?

Sorin Roșca Stănescu Domnului Klaus Iohannis îi tremură și la propriu și la figurat chiloții în fața contracandidatei sale. Și se teme de o confruntare unu la unu cu Viorica Dăncilă. Iar pentru a nu se face literalmente de râs, staff-ul său de campanie îi organizează marți, în aula Bibliotecii Universitare din București, o comedie. The post Ce nu va fi întrebat Klaus Iohannis? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.