Ce nu vor pentru București, cer la Braila: USR și PLUS vor renumararea voturilor

Alianţa USR-PLUS Brăila acuză că rezultatul votului pentru Consiliul Local Municipal (CLM) a fost viciat şi cere renumărarea voturilor, pe motiv că într-o secţie de votare din municipiul Brăila procesul verbal încheiat în urma numărării voturilor ar fi fost falsificat.

Poziţia Alianţei USR-PLUS Brăila vine în condiţiile în care formaţiunea a ratat intrarea în CLM la o diferenţă de numai 27 de voturi, potrivit agerpres.ro.

"Considerăm că rezultatul alegerilor locale din municipiul Brăila pentru Consiliul Local Municipal a fost viciat, din cauza faptului că am fost văduviţi de câteva voturi. Nouă ne-au lipsit 27 de voturi pentru a face pragul de 7% şi a intra în Consiliul Local Municipal. În Secţia 111 din municipiul Brăila avem următoarea situaţie: avem peste 30 de voturi la toate categoriile, mai puţin la votul pentru CLM, unde avem zero. Ori, pe municipiul Brăila, nu am mai avut nicăieri zero voturi. Este imposibil, am obţinut 30 şi ceva de voturi pentru CJ în acea secţie, dar la CLM avem zero voturi. Am vorbit cu reprezentanta noastră în secţie, care, din păcate, nu este membru USR. Această doamnă spune că, personal, a numărat peste 30 de voturi pentru CLM. Întrebarea care se pune este: 'De ce această doamnă a semnat procesul verbal unde apăreau zero voturi la CML pentru USR?' Am o suspiciune gravă în legătură cu această situaţie. Este o situaţie paradoxală, deoarece doamna respectivă spune că au fost peste 30 de voturi în această secţie, dar în timpul acesta a semnat totuşi procesul verbal cu zero. Nu am vrut decât să renumărăm voturile din secţia respectivă, lucru care ar fi clarificat cu siguranţă situaţia", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele USR Brăila, Cătălin Stancu.

El a menţionat că Alianţa USR-PLUS a depus contestaţie la Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 1 Brăila, prin care solicita renumărarea voturilor din respectiva secţie, dar contestaţia a fost respinsă pe motiv că nu a fost depusă în termen.

"Am depus contestaţie la modul general, pentru a prinde ora 17,00, ulterior am trimis o contestaţie şi pe e-mail. Nu ştiam exact care e termenul, pentru că cei de la Biroul Electoral Municipal nu au fost în stare să ne spună dacă suntem sau nu în termen sau până când decurge termenul. Contestaţia noastră a fost respinsă ca fiind tardivă. Aştept şi eu motivarea, să văd de când consideră ei că a început să curgă termenul de 24 de ore. Preşedintele BEM mi-a spus că trebuia să depunem contestaţia înainte ca secţia să îşi închidă activitatea, că după închiderea secţiilor nu mai putem contesta decât activitatea biroului electoral. Practic, după închiderea activităţii secţiei de votare, nu mai putem contesta numărul de voturi, asta înţeleg eu de la toţi aceşti specialişti ai birourilor electorale", a spus Stancu.

Liderul USR PLUS consideră că ar trebui renumărate voturile în toate secţiile din municipiu, pentru că o situaţie similară a întâlnit într-o altă secţie de votare, iar "la o primă vedere ar fi vorba despre 60 de voturi furate de la USL PLUS".

"Am mai descoperit o secţie unde tot la fel avem în jur de 30 de voturi la toate categoriile, doar la CLM două voturi. În total, la o primă vedere, sunt 60 de voturi care ne-au fost furate. Din punct de vedere al corectitudinii, aceste alegeri sunt viciate, nu au nicio legitimitate la ora actuală alegerile în municipiul Brăila pentru Consiliul Local. Noi trebuia să fim acolo, prezenţa noastră modifică total arhitectura CLM. Trecerea pragului însemna obţinerea a doi consilieri, iar în funcţie de numărul de voturi, chiar trei la redistribuire", a spus Stancu.

Preşedintele USR Brăila a precizat că singura variantă rămasă în această situaţie este depunerea unei plângeri penale in rem, pentru a se vedea cine se face vinovat de falsificarea respectivului proces verbal şi pentru ca USR PLUS să poată fi repus în drepturi în CLM Brăila.

"Acum ne-a mai rămas o singură variantă, suntem în discuţii cu departamentul nostru juridic de la centru, singura variantă pe care o mai avem la ora actuală este să facem plângere penală in rem, nu ne îndreptăm împotriva vreunei persoane, să vedem cine se face vinovat pentru falsificarea procesului verbal, pentru că e o falsificare. Acest proces verbal este incorect. Vom vedea cine este vinovatul şi vom cere în subsidiar şi repunerea noastră în drepturi, dacă am fi avut dreptul să intrăm în CLM. Se va întâmpla în şase luni, într-un an, vom vedea, dar nu vom renunţa", a completat Stancu.

Alianţa USR-PLUS a obţinut la CLM 6,94%, mai având nevoie de 27 de voturi pentru a intra în CLM Brăila.