Ce nume mari vor canta la Bucuresti

apocalyptica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata britanica crossover Sarah Brightman, grupul finlandez Apocalyptica si trompetistul norvegian Nils Petter Molvaer se numara intre artistii care vor sustine concerte la Bucuresti in luna octombrie. Belgienii Hooverphonic vor canta pe 10 octombrie, la Hard Rock Cafe, unde isi vor prezenta cel mai recent album, „Looking for Stars”, lansat anul trecut. Albumul este primul cu Luka Cruysberghs solista. Concertul este anuntat sold-out. Seria de concerte Jazz Nouveau va reveni la clubul Control din 14 octombrie, iar primul concert programat este al Mathias Eick Quintet, care isi va promova cel mai recent album, „Ravensburg”, lansat in 2018. Biletele pentru show-ul trupei norvegie ...