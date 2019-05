Ce numere au ieșit la loto, dupa ce s-a caștigat marele premiu: Numerele caștigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc

Joi, 16 mai, Loretia Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Reportul la categoria Joker pentru extragerea Loteriei Române de joi depăşeşte valoarea de 9,21 milioane lei (peste 1,93 milioane euro), informează Loteria Română, care a decis să suplimenteze fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 1.000.000 lei pentru următoarele două extrageri (joi şi duminică), în urma câştigării premiului la această categorie.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele câștigătoare de joi, 16 mai:

Joker: 42 23 41 38 13 + 14

Loto 5 din 40: 19 2 6 29 34 27

Noroc: 1 0 9 2 1 9 7

Super Noroc: 4 6 3 6 7 8

Noroc Plus: 4 1 9 3 6 2

Loto 6/49: 12, 46, 42, 20, 17, 2

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 2,8 milioane lei (peste 588.000 euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 9,21 milioane lei (peste 1,93 milioane euro). Pentru Noroc Plus, reportul categoriei I este în valoare de aproximativ 100.000 lei (aproximativ 21.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 143.400 lei (peste 30.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 317.600 lei (peste 66.700 euro).

In cursul zilei de ieri, 14 mai 2019, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminica, 12 mai 2019, in valoare de 22.265.937,00 lei (aproximativ 4,7 milioane de euro). Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 18 castiguri de categoria a II-a, 45 castiguri de categoria a III-a si 20 castiguri de categoria a IV-a, valoarea totala a castigului fiind de 22.406.795,79 lei.

Norocosul castigator se numeste Andrei Butnariu, este galatean si joaca de peste 20 de ani la jocurile loto organizate de Loteria Romana.

Dupa cum ne-a declarat, se considera un om norocos pentru ca nu este pentru prima data cand castiga la Loteria Romana. Are in palmares mai multe premii de categoria a II-a la jocul sau preferat, Loto 6/49, la care joaca, in mod constant, aceleasi numere, in aceeasi formula de joc care i-a adus duminica, 12 mai a.c., premiul cel mare.

A aflat ca este marele castigator al premiului de categoria I la Loto 6/49 luni dimineata cand, conform obiceiului, si-a verificat biletul.

Domnul Butnariu ne-a declarat ca va continua sa joace pentru ca spera sa castige si alte premii importante. Cu banii castigati acum la Loto 6/49 isi doreste, in primul rand, sa-si ajute copiii si nepotii.

"Cine joaca, poate castiga!" - este ideea dupa care se ghideaza norocosul castigator de fiecare data cand joaca la loto.

Reamintim ca la tragerea Loto 6/49, de duminica, 12 mai 2019, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 22.265.937,00 lei (aproximativ 4,7 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-010 din Galati si a fost completat la Loto 6/49 cu 3 combinatii complete de numere, dupa cum urmeaza: 9 numere in zona A, cate 8 numere in zona B, respectiv C (in total 140 variante) si 3 variante la Noroc. Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

