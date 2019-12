Ce obiectiv major al Parisului este inchis, joi, pe fondul grevelor din Capitala Frantei

Celebrul turn Eiffel, vizitat în fiecare an de şapte milioane de persoane, este închis joi din cauza grevelor de amploare faţă de reforma sistemului de pensii promovată de preşedintele Emmanuel Macron, a anunţat Societatea pentru Exploatarea Turnului Eiffel (SETE), informează AFP, citată de AGERPRES.

Efectivul de salariaţi prezent "nu este suficient de numeros pentru a permite deschiderea monumentului în condiţii de securitate şi de primire optimă pentru public", a informat SETE, adăugând însă că accesul în piaţa din jurul turnului este gratuit.În comunicatul de presă al SETE nu se precizează dacă monumentul va fi închis şi vineri, având în vedere că protestele faţă de proiectul de reformă a pensiilor vor continua.În fiecare an, aproximativ şapte milioane de persoane vizitează turnul Eiffel şi peste 20 de milioane vin să vadă turnul fără a urca însă în el. Monumentul parizian sărbătoreşte în acest an cea de 130-a aniversare.Un alt loc frecventat de turiştii in lumea întreagă, Palatul Versailles, din apropiere de Paris, recomandă "amânarea vizitelor" în zilele de joi şi vineri deoarece deschiderea domeniului va suferi perturbări.La rândul său, Luvrul, cel mai frecventat muzeu din lume, a avertizat încă de miercuri că deschiderea sa "ar putea să sufere unele întârzieri" iar unele săli "vor fi închise". Situaţia este similară la muzeul Orsay.O grevă de amploare a început joi în Franţa, cele mai afectate fiind transporturile publice. În paralel, numeroase şcoli vor fi închise şi angajaţi din diverse domenii vor înceta lucrul. Potrivit Ministerului de Interne, un număr de 245 de manifestaţii şi mitinguri urmează să aibă loc pe întreg teritoriul Franţei.Reforma sistemului de pensii, una din măsurile importante ale preşedintelui Emmanuel Macron, vizează unificarea celor 42 de regimuri actuale de pensionare (pensii private, pensii pentru funcţionari, pensii speciale, pensii complementare, etc.) într-un sistem universal pe bază de puncte.Mişcarea de protest, care a început joi şi care ar urma să dureze mai multe zile, aminteşte de grevele din 1995, care atunci au paralizat Franţa timp de o lună şi au obligat Guvernul de la acea dată să revină asupra planurilor sale de reformare a sistemului de pensii.