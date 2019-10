Ce pensie are Maria Ciobanu! Statul roman ii ofera o suma mica

Dupa o viata petrecuta pe scena, Maria Ciobanu primeste o pensie de-a dreptul rusinoasa din partea statului roman, motiv pentru care s-a vazut nevoita sa isi reia cariera intrerupta in urma cu cativa ani, pe fondul problemelor de sanatate. Stabilita in Statele Unite ale Americii impreuna cu fiica sa, Camelia, doamna muzicii populare romanesti are parte, insa, de venituri suplimentare care ii permit sa duca o viata cel putin decenta, in conditiile in care a reusit sa obtina cetatenie.

Maria Ciobanu primeste 1.000 de dolari pe luna de la statul american

Mai concret, intrucat este cetatean american, marea noastra interpreta de muzica populara incaseaza peste Ocean o pensie lunara de 1.000 de dolari pe luna, facilitate de care nu au parte foarte multi dintre artistii de seama ai Romaniei, fie ca vorbim despre cantareti, actori, pictori, sculptori, sau dansatori. In aceasta situatie se afla si Maria Dragomiroiu, care, cu lacrimi in ochi, a dezvaluit suma infima pe care o primeste din partea statului roman, drept rasplata pentru intreaga cariera.

„Am iesit la pensie de o luna si dupa 40 de ani de munca am 1.200 de lei. Cam cum as putea sa traiesc?! Eu, care am daruit atata bucurie oamenilor care imi asculta cantecele?! Cum sa traiesc cu 1.200 de lei?!”, a declarat cunoscuta solista in urma cu ceva timp.

Maria Ciobanu vrea sa se intoarca in Romania

Chiar daca traieste de ani buni in Statele Unite ale Americii, Mariei Ciobanu ii zboara gandul tot la meleagurile patriei noastre. Ajunsa la venerabila varsta de 81 de ani, cea supranumita „Privighetoarea Romaniei” este hotarata sa se intoarca in tara.

„Mai stau in America un an, doi, cat o vrea Iisus. Anii trec si imbatranim si le-am spus, daca se intampla sa ne ia Dumnezeu zilele, sa ne aduca in tara, ca nu vreau sa ma inmormanteze acolo, vreau sa ma inmormanteze in pamantul meu”, a marturisit indragita solista de muzica populara.

