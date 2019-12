Ce pensie are Petre Roman, la 30 de ani de la Revolutie. A fost primul premier din epoca Ion Iliescu

Pana la Revolutia din Decembrie 1989 Petre Roman era cunoscut pentru cariera sa universitara si ca specialist in fizica fluidelor si poluarea mediului. Petre Roman a participat direct, impreuna cu tinerii revolutionari, la baricada din centrul Bucurestiului in zilele de 21 si 22 decembrie si tot an 22 decembrie Petre Roman pronunta, din balconul sediului Comitetului Central, prima Declaratie contra dictaturii comuniste. Tot atunci devine membru al Consiliului Provizoriu al Frontului Salvarii Nationale (CPFSN) constituit pentru coordonarea procesului revolutionar si instaurarea democratiei.

Ce pensie are Petre Roman, la 30 de ani de la Revolutie

Dupa 30 de ani de la Revolutie si o cariera prolifica in politica post-decembrista a Romaniei, fostul Prim-Ministru si profesor universitar, conform declaratiilor de avere, dar si din surse apropiate, Petre Roman, ajuns acum la 73 de ani, are o viata decenta, dar si pensie la fel de decenta. Pensia pe care domnia sa o incaseaza acum, potrivit celor de la bugetul.ro, este de aproximativ 38.500 lei anual.

Dupa divortul de Mioara Roman si recasatoria cu Silvia Chifiriuc, pensia se pare ca-i prieste lui Petre Roman, este complet schimbat si conform actualei sotii, Silvia, cu care este de 10 ani, se imbraca si arata ca un adolescent, ba mai mult, are parul vopsit si nu se sfieste sa poarte maiouri si pantaloni scurti mulati.

A fost primul premier din epoca Ion Iliescu

Pe 26 decembrie 1989, Petre Roman a fost numit prim-ministru al Romaniei, el conducand Guvernul provizoriu pina la 28 iunie 1990. La 20 mai 1990 este ales deputat de Bucuresti pe listele FSN, la primele alegeri libere, iar pe 20 iunie este desemnat prim-ministru si votat de Parlament conducand noul guvern in perioada 28 iunie 1990–16 octombrie 1991. A demisionat dupa mitingurile si dezastrul produs de ”mineriadele” din 1991.

