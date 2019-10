Ce pensie are Viorel Lis. Fostul primar incaseaza bani și de la Asociația Revoluționarilor

În vârstă de 75 de ani, Viorel Lis are o pensie care are o valoare ce nu acoperă cheltuielile lui și ale soției sale, inclusiv medicamentele de care el are nevoie. Pe lângă suma de bani acordată lunar de stat, el încasează o sumă frumușică și de la Asociația Revoluționarilor. Fostul politician a fost primarul Bucureștiului […]

The post Ce pensie are Viorel Lis. Fostul primar încasează bani și de la Asociația Revoluționarilor appeared first on Cancan.ro.