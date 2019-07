Ce pensii ridicole au artistii nostri! Maria Dragomiroiu: «Cum sa traiesc cu banii astia»?

Statul le plateste pensii incredibil de mici, iar majoritatea vedetelor isi continua cariera pentru a nu muri de foame. Maria Dragomiroiu, dar si alti artisti, primesc pensii umilitoare. Interpreta de muzica populara a dezvaluit ce pensie are dupa 40 de ani de munca: 1.200 de lei.

Dupa ani de succes pe primele scene ale tarii, numerosi artisti primesc pensii infime. E cazul Mariei Dragomiroiu, al compozitorului Horia Moculescu, dar si al altor artisti renumiti. Maria Dragomiroiu (63 de ani) a socat publicul cand a dezvaluit ca primeste o suma derizorie. „Am iesit la pensie de o luna si dupa 40 de ani de munca am 1.200 de lei. Cam cum as putea sa traiesc?! Eu, care am daruit atata bucurie oamenilor care imi asculta cantecele?! Cum sa traiesc cu 1.200 de lei?!”, a spus Maria Dragomiroiu la Antena Stars.

Cu toate ca a iesit la pensie, Maria Dragomiroiu a mai spus ca deocamdata nu se desparte de scena, dar nu ca face bani frumosi, ci pentru ca iubeste muzica prea mult. Nici Horia Moculescu (82 de ani) nu sta mai bine. A lansat zeci de slagare, dar primeste o pensie de doar 1.400 de lei lunar dupa 60 de ani de activitate. Insa isi rotunjeste venitul din diverse colaborari la festivalurile din tara, unde este invitat in juriu.

Maria Ciobanu (81 de ani), care e si cetatean american, sta mai bine, deoarece pe langa o pensie de mizerie din Romania, mai obtine una de 1.000 de dolari de la statul american. Si Dorel Visan (82 de ani) e nemultumit de suma pe care o ia de la stat dupa atatia ani de munca. Cu ani in urma, ii placea sa faca haz de necaz si spunea ca pensia lui ii ajunge sa cumpere un bilet de avion Cluj-Bucuresti, adica circa 280 € (1.400 de lei) la vremea respectiva. Poate biletul de avion pe ruta aceasta a mai scazut, insa pensia actorului n-a crescut foarte mult de atunci. In plus, mai are o indemnizatie de merit pentru cariera lui si „traieste din ciupeli”, cum ii place sa spuna.

In muzica usoara lucrurile stau si mai rau, intrucat majoritatea interpretilor de la noi nu au fost angajati la vreo institutie de stat si chiar daca au platit impozite la stat, nu beneficiaza de vreo pensie. In 2006, dupa ce s-a zbatut ani de zile pentru ea si pentru colegii ei, Mihaela Mihai (72 de ani) a obtinut, printr-o lege, o indemnizatie speciala pentru toti artistii. Suma, de nici 400 de lei, e mica, dar vitala pentru cei in situatii deplorabile. Victor Rebengiuc (86 de ani) primea pana acum cativa ani 1.500 de lei, dar are noroc cu indemnizatia si cu faptul ca desi e la pensie demult, mai colaboreaza la teatru.

Mitica Popescu ia 1.200 de lei, dar se mai carpeste cu colaborarea de la TVR, unde ia pentru emisiunea lui inca 600 de lei. Anca Pandrea nu are nici 1.000 de lei pensie, dar mai este ajutata de prieteni.

