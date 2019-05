Ce plante ti se potrivesc in functie de zodie. Rozmarinul are efect garantat in cazul Fecioarelor

plante medicinale zodii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plantele pot avea o mare influenta asupra noastra. Fie ca sunt pentru decor, pentru a improspata aerul sau pentru a folosi la ceaiuri si infuzii, plantele ne pot face viata mai frumoasa. Iata ce plante se potrivesc fiecarei zodii in parte. Berbec – Paducelul Regleaza tensiunea arteriala, calmeaza nervii (in special la femei). Paducelul este foarte bun in tratarea problemelor cardiovasculare pe sistem nervos. Taur – Menta Regleaza functiile sistemului digestiv, combate laringita si durerile menstruale. De asemenea, este recomandata pentru afectiunile sistemului respirator. Gemeni – Sovarful Este ideal in tratarea afectiunilor respiratorii si indicat in tratarea reumat ...