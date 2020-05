Ce planuri are guvernul pentru testarea imunitații romanilor la COVID-19

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, marţi seara, că testarea naţională se va realiza pe eşantioane cu serul rezidual al pacienţilor care vin la laboratoarele din judeţe pentru a-şi face diverse analize, transmite Agerpres. Nelu Tătaru a explicat că studiul va revela realitatea, fatalitatea, specificitatea şi sensibilitatea virusului, iar pe baza rezultatelor va putea fi […] The post Ce planuri are guvernul pentru testarea imunității românilor la COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.