Ce planuri are PSD daca trece motiunea de cenzura: Un Guvern de uniune nationala este inca de actualitate, sau un Executiv de specialisti

Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a afirmat marti ca, dupa motiunea de cenzura, ar putea fi varianta unui Guvern de uniune nationala, cu ministere asumate din partea fiecarui partid sau un Executiv de specialisti sustinut de fortele politice. El a precizat ca optiunea unui Guvern de specialisti ar fi oportuna in aceasta perioda electorala, un Cabinet care nu va candida la alegerile urmatoare si care sa fie sustinut de toata lumea in luarea deciziilor in aceasta situatie de pandemie.