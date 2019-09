Ce pot invata companiile din amenzile pentru GDPR de pana acum

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pana acum (sep 2019) au fost amendate 4 companii pentru incalcarea Regulamentului de protectie a datelor personale. Cuvantul cheie aici este pana acum. Avand in vedere numarul de 23 de avertismente date doar in primul an de la intrarea in vigoare al GDPR, este foarte posibil ca sa auzim si de alte amenzi in curand. Ne-am propus prin acest articol sa trecem in revista cele patru amenzi, motivele pentru care au fost date si niste invataminte care se pot trage in baza lor. Oricum, inainte de a trece la amenzi am vrea sa scoatem in evidenta ca prima lectie de invatat care sunt zonele unde s-au constatat cele mai multe nereguli vizate de masurile corective de mai sus conform raportului comunicat de ANSPDCP. Planger ...