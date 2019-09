Ce presupune si cat costa proiectul propus de Razvan Cuc

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Constructia variantei de ocolire a orasului Galati ar putea costa 1,22 miliarde lei, inclusiv TVA, proiectul urmand a avea o lungime de 33,6 km, potrivit unui proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii, publicat in dezbatere de Ministerul Transporturilor. ”Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) este 1,22 miliarde, din care: constructii – montaj 970,7 milioane lei”, se arata in document. Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte ...