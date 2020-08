Ce proiecte de hotarari a adoptat Guvernul in sedinta de azi. Printre acestea, OG pentru sprijinirea salariatilor si a angajatorilor, in contextul epidemiei de coronavirus

În ședința de astăzi, 7 august, Guvernul a adoptat o serie de proiecte de acte normative. Iată care sunt acestea.1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestoraII. ORDONANȚE DE URGENȚĂ1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea literelor c) și d) ale alin. 1 al art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene cu modificările și completările ulterioareIII. HOTĂRÂRI1. HOTĂRÂRE privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 – 2020, 2020-20212. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării3. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord4. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului5. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului6. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, judeţul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului7. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 917 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Floreşti, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului8. HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului9. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov10.HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului11.HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Casa de Pensii Sectorială12.HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Minisunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina13.HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului14.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul IZVORUL ALB - VALEA BANCULUI și a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul NEGRIȘOARA - POIANA NEGRII , judeţul Suceava15.HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii și actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale de Protecția Mediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării16.HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Administraţie17.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara18.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman19.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Băcani, judeţul Vaslui20.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Fântânele, judeţul Mureș21.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei orașului Borșa, județul Maramureș22.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cut, județul Alba23.HOTĂRÂRE privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli finanţate în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia24.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către Soare Emanuel25.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către Miroșeanu Liviu Alexandru26.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bistrița-Năsăud de către Dolha Nechita-Stelian27.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brăila de către Boboc Cătălin28.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Mehedinți de către Pavel Cristinel29.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către Costea Tiberiu30.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Bughiu Adrian-Dumitru31.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către Sărăor Elena-Adriana32.HOTĂRÂRE a Guvernului privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Vâlcea de către Fârtat Sebastian33.HOTĂRÂRE a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către Ailenei Sorin-Gabriel34.HOTĂRÂRE a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vâlcea de către Fârtat Sebastian35.HOTĂRÂRE a Guvernului privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Cîrstea CorneliuIV. MEMORANDUMURI1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2020 și a Recomandărilor Specifice de Țară 20202. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind contractarea de împrumuturi de la Uniunea Europeană în cadrul instrumentului european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), ca urmare a apariției epidemiei de COVID-193. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 20214. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Florin Nicolae CREȚ - secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe5. MEMORANDUM cu tema: Utilizarea creditelor bugetare reținute în proporție de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite pentru: Capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, Titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice, articolului 51.02 Transferuri de capital, alineat 51.02.38- Programul Național de Dezvoltare Locală6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Dragoș Cosmin Lucian Preda - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație la Compania Națională ”Poșta Română” - S.A., unitate care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorV. INFORMĂRI1. Sinteza activității privind modul de pregătire și de efectuare a rechizițiilor de bunuri și a prestărilor de servicii în interes public, la nivel național, în anul 2019VI. RAPOARTE1. RAPORT de activitate pe anul 2019 al Casei Naționale de Asigurări de SănătateVII. PUNCTE DE VEDERE1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 19 inițiative legislative