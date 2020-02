Ce raspunde Mirela Vaida despre intentia CNA de a o scoate pe Vulpita de la Antena 1. Cum justifica povestea

Daca audientele arata ca romanii ateapta cu nerabdare continuarea povestii Vulpitei si a lui Viorel, CNA e de alta parere. Consiliul are intentia de a-i scoate pe cei doi tineri de pe post. Cum a reactionat Mirela Vaida la cele auzite?

CNA intentioneaza sa o scoata pe Vulpita de la Antena 1

Povestea Vulpitei si a lui Viorel a ajuns extrem de departe. Venita in platou sa-si spuna suferinta, sustinand ca a fost violata de 3 barbati, firul lucrurilor a continuat in detrimentul Veronicai. Tanara din Vaslui a facut un test poligraf care a dovedit in cele din urma ca a mintit in tot acest timp. In aceasta perioada, romanii s-au impartit in doua tabere. Unii abia asteapta deznodamantul, iar altii sunt exasperati si extenuati de subiectul in cauza.

Protagonistii stau de cateva saptamani bune pe canapelele de la Antena 1, departe de fetita lor, negasindu-si nici un loc de munca. Cu toate astea, cifrele spun ca protagonistii indiferent de ce ar face…o fac bine, pentru ca un numar extrem de mare de cetateni se uita seara de seara la Acces Direct. Mirela Vaida blameaza totusi parerea unora si sustine ca pe cat este de criticat cuplul, pe atat de mediatizat este.

Reactia Mirelei Vaida

„Cum ar zice un vecin: ‘Pai, ce-am facut, ma, nene, ma… Iar ne-am uitat?? ‘ Iar am fost lideri de audienta? E de-a ‘rasu-plansu’! E clar ca ne asteapta inca o saptamana cu ‘Vulpita’! Este incredibil cat de mediatizata si de hulita, dar si de urmarita, este aceasta emisiune cu cele doua personaje: Veronica, zisa Vulpita, si Viorel! Totul a pornit de la o alarma falsa: un presupus viol dovedit a fi un ‘amantlac in serie’. Telenovela a inceput! Restul a venit de la sine! Nu am inteles nici pana azi de ce aceste personaje au electrizat publicul, de ce au devenit un ‘caz national’, comentat de toata lumea! E clar ca, daca de mai bine de o luna, peste 2 milioane de telespectatori, uneori chiar 3 milioane, privesc cu sufletul la gura aceasta poveste, ea va continua!”, a scris Mirela Vaida pe facebook.

