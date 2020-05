Ce reguli trebuie sa respectam la Aeroportul Otopeni, din 15 mai

Aeroportul Internațional Henri Coandă Bucuresti impune, din 15 mai, anumite măsuri pentru protecția pasagerilor și a personalului, conformunei postări a Bucharest Airports. Vor fi obligatorii atât purtarea măștii de protecție, cât și păstrarea unei distanțe fizice de 1 metru față de cei din jur. La sosirea la aeroport, pasagerii vor avea traseul marcat vizibil, către […] The post Ce reguli trebuie să respectăm la Aeroportul Otopeni, din 15 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.