Ce relatie trebuie sa existe intre parintele duhovnic si fiii duhovnicesti? O emisiune interesanta cu parintele Calistrat Chifan, numai la BZI LIVE - LIVE VIDEO

Nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este de ajuns sa-i rostesti numele si mii de credinciosi din toate colturile tarii si din strainatate au auzit macar o data de duhovnicul de la Manastirea Vladiceni din Iasi. Parintele Calistrat Chifan, unul dintre cei mai iubiti duhovnici din Romania, este, din nou, prezent in studioul BZI LIVE. Emisiunea va fi difuzata joi, 27 iunie 2019, de la ora 12.30, in direct la BZI LIVE. Moderatorul emisiunii, Cristian Hitruc, va vorbi cu indragitul duhovnic despre relatia dintre acesta si fiii duhovnicesti. De ce este important sa avem un duhovnic? Ce putem discuta cu un duhovnic? Trebuie sa avem secrete fata de duhovnic? Care sunt greselile pe care le fac fiii duhovni ...