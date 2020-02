Maratonul de la Tokyo este criteriu de calificare la Jocurile Olimpice 2020 şi sportivii japonezi vor profita de acest concurs pentru a-şi asigura calificarea la evenimentul care are loc la vară. Organizatorii, însă, vin cu reguli stricte în acest an. ”Fundația Maratonului de la Tokyo se pregătește pentru ediția din acest an a evenimentului (ce […]

The post Ce restricții sunt impuse la maratonul din Tokyo, din cauza epidemiei de coronavirus! appeared first on Cancan.ro.