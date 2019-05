Ce rezolvare exista pentru aceste probleme? Dr. Ovidiu Alexinschi vine la BZI LIVE si vorbeste despre adictiile care afecteaza tot mai multi tineri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Saptamana aceasta debuteaza cu o noua editie de interes a emisiunii BZI LIVE. Luni, incepand cu ora 13.00, in studioul nostru va fi prezent un invitat care va aborda subiecte de interes pentru toti iesenii si nu numai. Alaturi de moderatorul Cristian Hitruc, in platoul BZI LIVE se va afla dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict. Astfel, timp de aproximativ o ora, medicul iesean va vorbi despre noile adictii existente in randul populatiei, despre abordarea transdisciplinara in domeniul psihiatriei si cat de benefica poate fi aceasta. Totodata, invitatul acestei editii va vorbi si despre cele mai mari tentatii care exista in zilele noastre si pe care tinerii trebuie sa le ocoleasca. Toti c ...