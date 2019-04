Vestea ca Anca Serea este insarcinata pentru a sasea oara a luat prin surprindere pe toata lumea. Vedeta e gravida in sase luni si va aduce pe lume o fetita.

Fanii au felicitat-o pentru curaj, dar medicii trag un semnal de alarma in cazul ei. Acum, mai mult ca oricand, Anca Serea trebuie sa aiba grija de sanatatea ei, mai ales ca are 38 de ani si sufera de anemie. Vedeta a declarat ca isi mai dorea un bebelus, dar sarcina nu a fost una programata.

‘Mereu am spus ca ne mai dorim un copilas si iata ca minunea s-a intamplat; sarcina nu a fost programata, dar se pare ca energia gandurilor noastre s-a concretizat undeva in octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcina nu a fost unul prea prietenos, am avut stari specifice acestei perioade, cumulate si cu anemia mea, pe care o tin sub control, dar si cu o tensiune foarte mica’, a marturisit sotia lui Adi Sina.

Ce risca Anca Serea cu a sasea sarcina? Isi pune sanatatea in pericol

Anca Serea mai are acasa 5 copii: David (18 ani), Sarah (12 ani), Noah (7 ani), Ava (5 ani) si Moise (3 ani). Pe toti i-a nascut pe cale naturala, lucru care se va intampla si de data aceasta.

In cazul ei, doctorii ginecologi nu privesc cu ochi buni faptul ca a lasat timp relativ scurt intre sarcini, iar problemele pot aparea oricand. In plus, Anca a marturisit ca in urma cu cativa ani i se descoperise un ovar nefunctional si nu spera sa mai aiba copii vreodata.

Medicul ginecolog-obstetrician Livia Manta a vorbit despre sarcina Ancai Serea, pentru clicksanatate.ro. Ea a specificat ca vedeta este prea slaba si risca ca sanatatea ei sa fie puternic afectata dupa atatea sarcini.

”Sunt convinsa ca are carente nutritionale, pentru ca este foarte slaba, plus copiii care o solicita. Biologic, dupa sarcini repetate, ii scade masa musculara, masa osoasa, se distruge daca nu mananca”, a spus specialistul.

De asemenea, doctorul ii recomanda sa nasca tot natural: ”Ar fi si pacat sa faca cezariana. Cum sa tai burta acum? In plus, la cezariana pierzi si mai mult sange, recuperarea este si mai grea comparativ cu nasterea naturala. Nu, dimpotriva, sa nasca natural. Va naste in aproximativ o ora, va pierde mai putin sange, mai ales daca e anemica. Clar, natural”.

Desi este gravida in sase luni, burtica Ancai Serea abia se zareste. Medicul este de parere ca vedeta se infometeaza, lucru care nu ii face deloc bine bebelusului din pantec.

”Nu e OK pentru ea, in primul rand. Copilul, oricum, isi trage de la ea substantele nutritive si tot ce are nevoie pentru a se dezvolta. Dar sanatatea ei va fi puternic afectata. Daca nu se alimenteaza corespunzator, nu mai beneficiaza de proteine de calitate, nu mai dispune de masa osoasa, pentru ca acestea scad. Dupa nastere, daca alapteaza, lucrurile se agraveaza”.

