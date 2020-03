Ce risca o persoana care incalca ordonanta militara de limitare a circulatiei pe strazi in Romania

Autoritatile au publicat un document in care sunt precizate sanctiunile care se impun in cazul in care o persoana nu respecta ordonanta militara care a intrat in vigoare duminica de la orele 22.

Amenzile sunt cuprinse intre 100 si 5.000 de lei, atat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice.

Incalcarea Art.3 din Ordonanta Militara 2/2020 raportat la art. 9, alin. (1) din OUG 1/1999 – legea privind formarea unui grup mai mare de 3 persoane

(1) Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 si evitarea formarii oricarui grup de persoane.(2) Prin formarea unui grup de persoane se intelege alaturarea unui numar mai mare de 3 persoane care nu locuiesc impreuna.

Pentru persoanele fizice, amenda este cuprinsa intre 100 si 5.000 de lei, in timp ce pentru persoanele juridice sanctiunea este cuprinsa incepand cu 1.000 de lei si poate ajunge pana la 70.000 de lei.

Incalcarea Art. 5 din Ordonanta Militara 2/2020 raportat la art. 9, alin. (1) din OUG 1/1999 – legea privind circulatia pe timpul noptii

(1) In intervalul orar 22.00 - 06.00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru motivele prevazute la art. 4.(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.(4) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda nume si prenume, data nasterii, adresa locuintei/ gospodariei/ locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.(5) Masura se aplica incepand cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei.

Amenda persoane fizice: 100 RON – 5.000 RON / persoane juridice: 1.000 RON/ 70.000 RON

