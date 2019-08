Ce risca o romanca pentru ca a strans gunoiul stradal in Roma: ”La Bucuresti n-am vazut asa ceva”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca menajera in Italia a strans gunoiul din fata usii unui pensionar din Roma iar acum risca sa fie amendata. Criza gunoiului din capitala Italiei, sufocata de muntii de gunoaie care troneaza pe strazi, a luat proportii absurde. O dovedeste cazul unei romance care exasperata de gunoi a luat masuri, dar risca sa fie sanctionata. Saptamana trecuta, pe 2 iulie, Gabriela, o menajera romanca de 34 de ani, stabilita in Roma de la 18 ani, si-a pus manusi, o masca de protectie, a luat o matura si a inceput sa faca curatenie in strada. Gabriela lucreaza pentru un pensionar de 74 de ani din zona Conca d’Oro, un cartier din nordul Romei. Locuieste tot acolo si nu mai suporta gunoiul din strada. „A ajuns gunoiul in fata u ...