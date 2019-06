Nu doar Adelina Pestritu va straluci in ziua nuntii sale. Vedeta vrea ca si fiica ei sa arate spectaculos.

Potrivit click.ro, bruneta a marturisit in cercul ei de prieteni ca Zenaida Maria, in varsta de aproape 10 luni, va purta o rochita absolut superba pe care i-a acizitionat-o deja din America. „O sa-i comand o rochie de mini-mireasa, tot alba. Evident ca va sta si ea cu noi, ne vom distra impreuna. Va ramane in grija bunicilor si, chiar daca si ele vor avea rochii cu trena, cu siguranta vor alerga dupa micuta noastra”, declarat Adelina Pestritu recent.

Ce rochie va purta fetita Adelinei Pestritu la nunta vedetei. Comandata special din strainatate

„Va prezint in premiera invitatiile pentru cele 6 domnisoare si cei 6 cavaleri de onoare ? Flick Domnul Rima ne-a sarit in ajutor in privinta textului pe care l-a personalizat dupa sufletul si asemanarea noastra?”, a scris vedeta in mediul online. Adelina Pestritu este o fosta asistenta si prezentatoare de televiziune in varsta de 32 de ani. Adelina Pestritu a devenit mamica pentru prima oara in data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetita, Zenaida Maria, fruct al povestii de dragoste pe care vedeta o traieste cu Virgil Steblea. In data de 10 noiembrie, Adelina Pestritu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost crestinata de un cuplu de oameni de afaceri din Constanta, Aura si Daniel Rafte.

