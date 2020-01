Ce rol a interpretat Ed Sheeran in 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

Ed Sheeran a adăugat și apariția din ”Star Wars: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker” între recentele colaborări care l-au adus pe marile ecrane din cinematografe iar personajul său este unul neașteptat, anunță MEDIAFAX.

Se știa deja că muzicianul Ed Sheeran a ținut să apară în cel mai recent film din seria ”Star Wars” în rolul unuia dintre soldații Stormtrooper, dar recent s-a anunțat că vedeta s-a aflat și în spatele altui personaj din film.

Fanii săi au fost surprinși să afle că Sheeran s-a aflat în spatele costumului care îl reprezenta pe unul dintre extratereștrii care făceau parte din rezistență. Pentru că povestea fără imagine nu ar spune mare lucru iată secvența reținută de fani: https://hips.hearstapps.com/hmg-prod.s3.amazonaws.com/images/star-wars-alien-ed-sheeran-1579517506.jpg?crop=0.698xw:1.00xh;0.116xw,0&resize=768:*

Potrivit platformei Oh My Disney personajul jucat de Sheeran nu are un nume oficial. Apariția sa în episodul IX al seriei ”Star Wars” se adaugă rolurilor jucate de cântăreț în ”Yesterday”, ”The Bastard Executioner” și celebrei sale apariții din ”Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones”.

Cântăreţul în vârstă de 28 de ani, care şi-a lansat un nou album în 2018, "No.6 Collaborations Project", deţine patru premii Grammy. Este considerat un fenomen al genului folk-pop şi a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global. Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.