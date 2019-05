Ce s-a consumat la masa lui Razvan Ciobanu de la mare. Nota de plata de peste 12.000 de lei

La masa de la mare din clubul unde a fost Razvan Ciobanu inainte sa moara nota de plata a fost de 12.000 de lei.

Inainte de a sfarsi tragic, creatorul de moda Razvan Ciobanu a fost la festivalul de muzica electronica Sunwaves, unde participase la petrecere, in Mamaia, alaturi de cativa prieteni apropiati.

Prezentatorul de televiziune Dan Capatos a afirmat, la emisiunea lui de la Antena 1, a dezvaluit ce se afla pe nota de plata de la masa lui Razvan Ciobanu de la Sunwaves.

Potrivit lui Dan Capatos, care a citit in direct ce se regasea pe bonul fiscal, Razvan Ciobanu si amicii lui au consumat 4 sticle de Jagermeister, 36 de Red Bull, 27 Coca Coca, 100 sticle de apa Vittel, 17 sucuri naturale, 3 sticle de vodka Belvedere, 25 sticle de apa Perrier, 5 beri Heineken, 1 pachet de tigari si 2 cocktailuri. Toata nota de plata a costat 12.369 de lei, noteaza okmagazine.ro.

Designerul Razvan Ciobanu a murit, duminica noaptea, intr-un accident rutier produs in localitatea Sacele din judetul Constanta. Masina in care a murit designerul Razvan Ciobanu nu se afla in proprietatea creatorului de moda. Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu a fost depus marti la capela cimitirului Progresul din Bucuresti. Inmormantarea a avut loc joi, 2 mai 2019.

