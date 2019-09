Ce s-a discutat la sedinta Colegiului Prefectural! Anuntul facut de Marian Serbescu

Marian Serbescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prefectul judetului Iasi, Marian Serbescu, a participat la sedinta colegiului prefectural care a avut loc astazi de la ora 11. Intr-o postare publicata pe o retea de socializare, Marian Serbescu a adus in atentia publica subiectele dezbatute astazi: '' Am participat astazi la sedinta Colegiului Prefectural al judetului Iasi din luna septembrie. Pe ordinea de zi a intalnirii s-au aflat mentinerea echilibrului in relatiile de munca din judet, actiunile intreprinse privind identificarea erorilor si fraudelor din sistemul de asistenta sociala, precum si activitatea curenta si de perspectiva a Agentiei pentru Protectia Mediului. In cadrul Colegiului Prefectural, o atentie deosebita a fost ac ...