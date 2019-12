Ce s-a hotarat azi in sedinta de guvern despre proiectul privind lucrari de infrastructura in cazarma 3417 Constanta

Astăzi a fost ședință la Guvernul României.Iată proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 30 decembrie 2019:MEMORANDUM cu tema: Programele operaţionale/naţionale şi arhitectura instituţională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor PublicePROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției SocialePROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HG nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, precum și a altor acte normative în domeniul sănătățiiPROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al GuvernuluiPROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și AdministrațieiPROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și CercetăriiPROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de AfaceriPROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor ExterneORDONAȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 51ˡ alin (1) și alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, precum și modificarea unor acte normativeORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centraleORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Consiliul Legislativ, precum şi termenele de clasificare aferente acestoraHOTĂRÂRE pentru aprobarea Listelor cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Justiţiei, precum şi de unităţile aflate în subordinea ori în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestoraHOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de AfaceriHOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 462 Târgu Mureş"HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și AdopțiiHOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București ”Metrorex” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorHOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 al Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și ComunicațiilorHOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere și etajare Corp C1, conversie funcțională în Academia de Muzică, extindere corp C2 și conversie funcțională în ateliere de întreținere pentru clădirea principală, extindere și amenajare sală de sport în Corp C4, str. Bucium FN, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Mircea Fechet, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări al EXIMBANK S.AMEMORANDUM referitor la: Aprobarea participării domnului Claudiu Daniel Catana – secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, în calitate de membru în consiliul de administrație al Societății Uzina Termoelectrică Midia S.A.MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii de ajutor de stat în politicile economico-bugetare și financiare ale statului românNOTĂ DE INFORMARE privind situaţia riscului de decomitere (dezangajare) la nivelul programelor operaţionale pentru anul 2019 şi anul 2020