Ce s-a intamplat cu cadoul de zeci de mii de euro facut de Irinel Columbeanu inainte de nasterea fiicei sale. S-a ales praful

Inainte de nasterea fiicei sale, Irina, Irinel Columbeanu facea o donatie de zeci de mii de euro pentru spitalul unde a nascut Monica. Insa, cadoul respectiv a ajuns la gunoi.

Monica Gabor, care are o relatie cu omul de afaceri chinez Mr. Pink, impreuna cu care locuieste in America, a devenit cunoscuta dupa ce in 2005 s-a cuplat cu omul de afaceri Irinel Columbeanu si s-a mutat in vila acestuia din Snagov. Cei doi s-au casatorit in 2006, dupa ce fotomodelul a implinit 18 ani, iar un an mai tarziu li s-a nascut si prima fiica, Irina.

In 2010, casnicia Monicai cu Irinel a inceput sa scartaie, fotomodelul mutandu-se in Los Angeles. In 2011, cei doi au divortat.

Inainte de venirea pe lume a fiicei lor, Irina, Irinel Columbeanu a facut o donatie de zeci de mii de euro pentru spitalul unde avea sa nasca Monica Gabor, cea care si-a petrecut sarbatorile de iarna in compania fiicei sale.

Omul de afaceri a donat o baie pentru nasteri in apa pentru Spitalul Elias, pentru ca Monica isi dorea sa aiba parte de o nastere subacvatica. Insa, nici ea, nici o alta pacienta nu a nascut in cada respectiva.

Cada de zeci de mii de euro a ajuns in depozit, la spital, pentru ca nu era dotata cu tot ce trebuie.

Irinel Columbeanu a comandat cada fara „accesoriile ” necesare punerii ei in functiune, asa ca folosirea ei a devenit imposibila , iar investitia inutila. Si, cu ea acasa Irinel Columbeanu nu avea ce face, asa ca a transformat-o in donatie catre spital.

