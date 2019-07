Ce s-a intamplat cu maicuta care a nascut gemene. Cum arata fetele acum

Ce s-a intamplat cu maicuta care, in anul 2011 a ajuns in atentia publicului dupa nasterea unor gemene. Stareta Sebastiana, Elena Gatlan pe numele sau din buletin a provocat un un imens scandal in randul bisericii. Maicuta a fost exclusa din viata monahala, ramanand sa isi creasca singura fetitele.

Viata maicutei s-a schimbat radical. Stefan Florescu, presedintele fundatiei „Din suflet pentru suflet”, este cel care a ajutat-o. Totodata, a devenit si nasul fetitelor. Conform cancan.ro, acesta le-a pus o casa la dispozitie mamei si celor doua fetite, pe numele lor Ana Ecaterina si Maria Nectaria, pana cand acestea au reusit sa se mute la un apartament. Elena Gatlan locuieste in Bucuresti cu gemenele si s-a angajat la o fabrica de incaltaminte. Presupusul tata al copilelor, parintele Antonie, a avansat in functia de protosinghel l-a schitul Amara, noteaza stirilekanald.ro.

Cum isi castiga existenta

Dupa ce a fost alungata de la Manastirea Tariceni, maicuta a trebuit sa-si gaseasca un loc de munca.

Se pare ca fosta stareta Sebastiana lucreaza la o fabrica de incaltaminte din Bucuresti. Din salariul sau le intretine pe cele doua fete care, acum, au 8 ani.

Au fost facute publice imagini de la aniversarea de 4 ani a micuselor. Nasul acestora a fost prezent si le-a pus zambetul pe buze.

Le-a oferit cadouri, iar fetele au suflat in lumanarile de pe tort.

Unde locuiesc si cum arata acum

La patru ani distanta de la ultimele fotografii facute publice, nici fosta maica stareta, nici fetele nu mai apar in mediul online.

Discreta din fire, Elena Gatlan a ales sa-si fereasca fetele ”de ceea ce le-ar putea dauna” si sa traiasca o viata linistita.

Femeia lucreaza in continuare si, se pare ca inca nu si-a gasit un partener de viata. Asta, pentru ca dupa ce a nascut a declarat ca nu vrea pe nimeni in viata ei.

