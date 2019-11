Ce s-a intamplat, de fapt, cu Razvan Ciobanu! Vestea vine la mai bine de 6 luni de la moartea designerului

Au trecut mai bine de sase luni de cand Razvan Ciobanu si-a pierdut viata. In ziua in care designerul trebuia sa-si sarbatoreasca ziua de nume, a fost prezentata ultima colectie a lui, pe care, de altfel, nu a mai apucat sa o lanseze! La eveniment a fost prezenta si avocata Laura Vicol, care a oferit ultimele informatii din ancheta.

Toti cei care l-au iubit si apreciat pe Razvan Ciobanu au venit la evenimentul organizat vineri, 8 noiembrie, in memoria acestuia. Printre acestia s-a numarat si buna prietena a lui Razvan Ciobanu, avocata Laura Vicol.

Laura Vicol a declarat in exclusivitate pentru Antena Stars ca ancheta in cazul mortii lui Razvan Ciobanu s-a finalizat si ca, imediat ce afla concluziile procurorului, le va face publice. Avocata designerului a explicat ca a dorit sa respecte legea, motiv pentru care a ajuns sa fie condamnata de multi oameni!

"Ancheta s-a finalizat. Astept concluziile procurorului, iar apoi le voi face pe toate publice. Asa cum am promis. Eu sunt avocat de 20 de ani si respect legea. Informatiile din dosarele de urmarire penala nu sunt destinate publicului. Din aceasta cauza, chiar daca am fost condamnata de foarte multi ca nu am vorbit nimic, am preferat sa mearga totul ca la carte si sa fiu sigura ca am eliminat toate pistele posibile in cercetarea mortii lui tragice.", a declarat Laura Vicol pentru Star Matinal.

Asta nu inseamna ca acum nu a spus nimic! Ba din contra! Laura Vicol a aruncat bomba, la mai bine de sase luni de la moartea lui Razvan Ciobanu.

Avocata Laura Vicol a marturisit ca nimic din tot ce s-a spus pana acum nu este adevarat si ca, in toata povestea tragica exista si un autor moral. Este vorba de o persoana care a intrat in viata lui Razvan Ciobanu cu putin timp inainte de accident si ca, ii va face public numele, cu riscul de a fi data in judecata. Laura Vicol considera acea persoana direct raspunzatoare pentru tot ce s-a intamplat cu celebrul designer.

"Nu pot sa spun nimic. Voi spune totul cand dosarul va fi finalizat. Nu e nimic adevarat din tot ce s-a spus pana acum. Exista un autor moral, il voi spune si pe acela cu riscul de a fi data in judecata ulterior, dar lumea trebuie sa afle adevarul... El nu trebuia sa plece la mare, nu trebuia! E o persoana nou intrata in viata lui, iar eu personal il consider direct raspunzator pentru moartea lui", a spus avocata.

