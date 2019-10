Ce s-a intamplat, de fapt, in marea finala Masterchef. “A gatit mai bine cel care a pierdut, concurentii s-au revoltat si…”

cezar master

Dupa ce, in urma cu cateva zile, s-a aflat cine este concurentul Masterchef care a intrat in posesia marelui premiu de 50.000 de euro de la PRO TV, noi detalii din culisele celebrului show au iesit la iveala. Din cate se pare, marea finala a fost una extrem de controversata.

Potrivit unor surse, marea finala Masterchef a fost plina de controverse. Alina Gologan a fost desemnata marea castigatoare si a intrat in posesia cecului de 50.000 de euro, dar majoritatea concurentilor l-ar fi sustinut pe celalalt finalist, Cezar.

Mai mult decat atat, majoritatea celor care au participat in celebrul show s-ar fi declarat extrem de dezamagiti de modul in care fost jurizata marea finala. Mai multe voci, extrem de sonore, s-au revoltat imediat dupa terminarea filmarilor.

”A gatit mai bine cel care a pierdut, concurentii s-au revoltat si si-au pus mari semne de intrebare. Multi au afirmat ca juriul a tinut cu Alina. Toti au spus ca Cezar s-a descurcat mult mai bine, iar preparatul lui a fost mult mai bun”, a declarat o sursa anonima.

Masterchef s-a transformat in… Ferma!

Emisiunea Masterchef de pe Pro TV a adoptat o noua strategie, dupa ce nu a mai inregistrat cifrele de altadata. Pe langa faptul ca nu mai este difuzata chiar in acelasi timp cu “Chefi la cutite”, de pe Antena 1, emisiune care conducea detasat, producatorii au decis sa arate si cateva scene interzise minorilor. Astfel, Masterchef s-a transformat in… „Ferma”. Concurentele au filmate dezbracate la dus, iar Pro TV a reusit sa ocupe prima pozitie in clasamentul audientelor.

Cezar, supravietuitor al tragediei din Colectiv

Cezar este unul dintre supravietuitorii incendiului de la Colectiv si, desi a ramas cu sechele, spune ca este unul dintre cei norocosi.

”Am avut putin de suferit. A fost un moment foarte rau, eu sunt unul dintre cei norocosi”, spunea acesta in emisiunea Masterchef. Cezar a venit la auditiile Masterchef sustinut de logodnica sa, Catrinel, pe care a cucerit-o de la prima intalnire cu retetele sale. Cat despre motivul pentru care a hotarat sa intre in lupta pentru sortul Masterchef, Cezar a marturisit ca a dorit sa-si demonstreze ca poate sa functioneze in continuare.

Cezar i-a cucerit pe toti cei trei jurati ai emisiunii Masterchef, Joseph Hadad, Cosmin Tudoran si Silviu Chelaru, cu un muschiulet de caprioara cu fructe de padure, ciuperci si cartofi cu rozmarin.

“Raluca o sa se certe extrem de tare cu Diana”

Potrivit unor surse bine informate, una dintre cele mai sexy concurente din emisiunea culinara, Raluca Podea, s-a luptat in zadar pentru marele premiu pus la bataie de organizatori. Blondina nu s-a calificat in marea finala, acolo unde trofeul de cel mai bun bucatar este insotit de un premiu in valoare de 50.000 de euro.

”Raluca o sa fie eliminata din competitie, dar, la un moment dat, este chemata sa lupte cu alti patru concurenti. Isi castiga un loc, dar, cu toate acestea, o sa paraseasca Masterchef inainte de marea finala. Nu o sa ajunga sa se lupte pentru marele premiu. Si surprinzator este faptul ca o sa ajunga la cutite cu una dintre prietenele ei din emisiune. Raluca o sa se certe extrem de tare cu Diana”, a marturisit o sursa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.