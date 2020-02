Ce s-a intamplat de fapt la bordul avionului care s-a rupt in bucati la Isatnbul - Marturiile supraviețuitorilor

Autoritățile din Turcia au declanșat o anchetă pentru neglijență criminală, după ce un avion a derapat la aterizare, a căzut într-o râpă și s-a rupt în trei bucăți. Cei doi piloți care se aflau la manșa aeronavei vor fi investigați pentru neglijență. 183 de oameni se aflau la bord. În urma accidentului, trei au murit și 180 au fost răniți, notează digi24.ro.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe aeroport, vedem cu aeronava iese de pe pistă și alunecă zeci de metri pe teren accidentat, lovește mai multe dâmburi de pământ, pentru ca mai apoi să se prăbușească de la 30-40 de metri într-un șanț. În final, aeronava a luat foc.

Alper Kulu, pasager: „Încă de la început a fost ceva anormal. Am avut un zbor cu foarte multe turbulențe, iar aterizarea a fost foarte dură. Viteza la aterizare era mai mare decât era normal. Apoi a derapat, a căzut 40 de metri de pe o colină și s-a rupt în 3 bucăți”.

Partea din faţă a fuzelajului s-a desprins prima de restul aeronavei şi s-a răstunat. O a doua ruptură a avut loc la în partea din spate a avionului, în care se aflau ultimele zece rânduri şi coada aeronavei. S-a întâmplat în doar câteva zeci de secunde. Supraviețuitorii spun că în acele momente nu se gândeau decât că vor muri și încă nu înțeleg cum de au scăpat cu viață.

Seref Demirtas, supraviețuitor: „Soția mea striga după ajutor pentru a mă salva. Un bărbat m-a împins, soția m-a tras de dedesubt. Așa am reușit să ies”.

Rumeysa Demirtas, supraviețuitoare: „Pasagerii țipau că avionul va exploda, au început să sară din avion și să fugă”.

Alper Kulu, pasager: „Am fost unul dintre primii pasageri care a ieșit (din avion, n.r.). Am reușit să fac asta singur. Era pericol de explozie în avion și ne-au spus să plecam cât mai curând posibil. Am urcat singur 40 de metri pe acel deal, cu un braț rupt, am ajuns la mașinile de pompieri și ambulanțe, dar erau oameni într-o stare mult mai gravă decât a mea”.

Autoritățile turce au anunțat că deschid o anchetă de neglijență criminală împotriva celor doi piloți.