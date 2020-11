Ce s-a intamplat in Calarasi si Ialomita dupa o saptamana de la scandalul celor doar opt teste facute in 24 de ore

Prognozele specialistilor s-au adeverit si deja am trecut pragul de 10.000 de infectii zilnice. Media deceselor la 24 de ore a ajuns in jurul cifrei de 100 de cazuri, iar cel putin 1.000 de pacienti sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva. In acest context, in tara, sunt judete care sunt inca in scenariul verde. Si acest fapt se intampla, nu pentru ca sunt putine infectari, ci pentru se fac putine teste.