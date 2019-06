Ce s-a intamplat in prima saptamana fara Dragnea: Opozitia a castigat alegerile, iar Dancila probeaza pantofi made in UE

Viorica Dancila are noi strategi, care se dau peste cap sa ii construiasca un profil european, dar planurile acestea sunt rastalmacite chiar de Partidul care i-l trimite in ajutor pe nimeni altcineva decat pe Adrian Nastase, cel dintai presedinte PSD condamnat pentru coruptie. De partea cealalta, invingatorii in alegeri au suferit o infrangere in Parlament, dar cecul in alb dat de electorat e departe de a se fi epuizat.