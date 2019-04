Ce s-ar intamplala iUmor! Luis Lazarus da de pamant cu Bendeac, Delia si Cheloo.

Un nou scandal este pe cale sa izbucneasca la TV, dupa ce Luis Lazarus a dat de pamant cu cei trei jurati de la „iUmor", Delia, Mihai Bendeac si Cheloo. Jurnalistul a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care isi exprima nemultumirea vizavi de show-ul de la Antena 1 si dezvaluie cum ar sta, de fapt, lucrurile in emisiune.

Ziua Pamantului se sarbatoreste pe 22 aprilie din 1970, in urma unei initiative care si-a propus sa aduca in discutie protejarea mediului. Tema Zilei Pamantului 2019 este "Protejati-ne speciile" (Protect Our Species), in incercarea de a atrage atentia asupra animalelor aflate pe cale de disparitie. Organizatorii actiunii globale spun ca 40% dintre cele 11.000 de specii de pasari din lume inregistreaza scaderi ale populatiei, iar 75% din recifele de corali sunt in pericol.