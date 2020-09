Ce sa nu arunci niciodata in toaleta sau in chiuveta

Obisnuiti sa aruncati in toaleta servetelele demachiante, ata dentara sau firele de par cazute? Foarte rau! Tevile se pot infunda iremediabil, iar costurile de reparatie va vor ustura la buzunar. In plus, aruncarea anumitor lucruri in vasul de toaleta sau in chiuveta reprezinta un pericol grav pentru mediu, avertizeaza specialistii.